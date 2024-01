Hay muy pocas personas en el mundo que no saben quién es Gregory Coupet, aunque el nombre del retirado portero francés puede sonar desconocido para la mayoría.

Y es que el galo es el autor de una de las mejores atajadas en la historia del fútbol y que, de vez en cuando, aparece en los recuentos para redes sociales -y hasta en memes-.

¿Pero qué fue del arquero, considerado uno de los mejores de Europa en la década del 2000, cuya volada sigue dando la vuelta al mundo?

🗓 #TalDíaComoHoy en 2001 esto de 𝗚𝗿𝗲́𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲𝘁 🇫🇷 🙄 Recuerdas alguna acción parecida de otro portero🧤❓ pic.twitter.com/pisNAz0BmA — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 10, 2021

La prometedora carrera de Gregory

Nacido en 1972 en Le Puy-en-Velay, Gregory desde muy pequeño se fascinó con fútbol y, especialmente, con la portería.

Si bien con sus 1,81 metros no destacaba por estatura, sus reflejos lo hacían un portero impredecible y capaz de responder a cualquier ataque rival.

Siendo menor de edad, el galo ya era parte del plantel del Saint-Étienne, aunque su debut profesional fue recién en 1993, cuando ya tenía 21 años.

Tras hacerse con la titularidad en el cuadro de ‘Los Verdes’, el Olympique de Lyon lo fichó a finales de 1996 y, rápidamente, se convirtió en una pieza clave para el equipo.

En los ‘Leones’, Coupet estuvo 10 temporadas custodiando el arco, las que coincidieron con la época dorada del club.

Siete títulos consecutivos de Ligue 1, dos Copas de Francia y seis triunfos en el Trophée des Champions acabaron por consagrar al ágil Gregory, quien también se ganó un lugar en la Selección francesa.

Sin embargo, rivalidades con el excéntrico entrenador Raymond Domenech le impidieron brillar en ‘Les Bleus’, donde siempre estuvo a la sombra de Fabien Barthez.

“La mejor atajada de la historia”

Fue en sus años de gloria con el Lyon, cuando Gregory Coupet inscribió su nombre entre lo más destacado en la historia del fútbol mundial.

En la temporada 2001-2022, el ‘OL’ clasificó a la Champions League y fue emparejado en el grupo F junto al FC Barcelona, Bayer Leverkusen y Fenerbahce.

En la tercera fecha, los franceses debían visitar a los catalanes luego de caer en el debut en casa ante los alemanes (0-1) y ganar en Turquía (1-0), por lo que el duelo en el Camp Nou asomaba clave para los entonces dirigidos por Jacques Santini.

Sin embargo, los nervios le pasaron la cuenta en los primeros minutos a los galos y, a los 3 minutos, el central Caçapa complicó a su guardametas con un largo pase elevado hacia atrás cuando Gregory les pedía adelantar las líneas.

Coupet, sobrepasado por el balón, no podía desviarlo con las manos (le cobrarían tiro libre indirecto y, de seguro, lo expulsarían), así que usó la cabeza. Literalmente.

Con una sensacional volada hacia atrás, el francés cabeceó la pelota y la mandó al vertical. Sin embargo, el rebote le quedó servido a Rivaldo, quien acompañó el recorrido de la esférica.

El brasileño tuvo tiempo para acomodarse y metió un fuerte testazo al piso. Pero, desde el suelo, Gregory se paró tal felino y, ahora con su mano derecha, volvió a impedir el gol del Barcelona.

“Fue la parada más inverosímil de la historia del fútbol”, dijo el medio español Marca.

La debacle de Coupet

Luego de 10 destacadas temporadas custodiando el arco del Lyon, Gregory decidió cambiar de aires y fichó por el Atlético de Madrid.

Sin embargo, pese a ser considerado uno de los mejores arqueros europeos de la década, jamás pudo ganarle el puesto de titular a Leo Franco y apenas disputó 6 duelos con los ‘colchoneros’.

El portero galo, entonces de 37 años, decidió volver a su país al final de la temporada y, en 2009, firmó por el Paris Saint-Germain. Pero el 29 de noviembre, la carrera de de Coupet cambiaría para siempre.

En un duelo ante Auxerre, el guardametas intentó evitar un tiro de esquina y, tras barrerse a buscar la pelota, su pierna izquierda se enganchó con una alfombra publicitaria.

La imagen del pie torcido de Gregory y sus gritos de dolor, anticipaban una lesión grave. El primer diagnóstico arrojó fractura de tobillo, tibia y peroné. Finalmente, según detalló AS, solo sufrió daños de consideración en el tobillo.

“La imagen es terrible, es cierto que es bastante fea. Tuve la suerte de tener a Eric Rolland, un médico del PSG que ya no operaba, pero que me intervino más tarde esa misma noche. Era una persona mágica, que Ciertamente me salvó el tobillo”, comentó el portero años después.

Fueron varios meses los que Coupet estuvo fuera de las canchas y, cuando volvió a custodiar el arco del PSG, ya no era el mismo.

Tras compartir la titularidad con el armenio Apoula Edel en la temporada 2010-2011, Gregory decidió retirarse.

Así, el francés dejó atrás 18 años de destacada carrera donde, además de situar al Lyon entre los grandes clubes de Francia, inscribió su nombre como el autor de una de las mejores atajadas en la historia del fútbol.