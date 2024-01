El noruego Erling Haaland es considerado el gran goleador mundial en la actualidad. El delantero del Manchester City poco a poco ha roto diversos récords y marcas en suelo británico. Sin embargo, hay un registro con el que ni él ni ningún otro futbolista ha podido batir: el del emblemático Dixie Dean, también conocido como el ‘Dios’ del Everton FC.

Y es que la historia de Dean es, literalmente, de película, pues incluye un par de graves accidentes, goles a destajo, y hasta morir en la tribuna de su amado club.

Sin embargo, hay un hito más para el insigne jugador que defienden como huella imborrable los fanáticos ‘Toffees’: ser el primer ‘9’ de todos los tiempos.

"Here's to Lancashire" – Dixie Dean enjoying a fag and some wine as a reward for winning the 1933 Fa Cup pic.twitter.com/v9i99H6uyy

— When Football Was Better (@FootballInT80s) October 29, 2023