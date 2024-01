La periodista española Helena Condis expresó su molestia luego que en un hotel de Arabia Saudita no la dejaran ejercitarse junto a sus compañeros en el gimnasio: le ofrecieron ir de 6 a 8 am o entrenar sola en una pieza de dos metros cuadrados.

No escondió su molestia. Helena Condis, una de las periodistas deportivas más reconocidas de España, expresó su furia al aire durante el programa radial que participa por la discriminación que ha sufrido “por ser mujer” en Arabia Saudita en estos días.

Condis se trasladó a suelo árabe junto a varios compañeros de Cope, por la Supercopa de España, sin embargo, no ha podido disfrutar la experiencia como hubiese querido.

El enojo de la comunicadora radica en que no ha podido ejercitarse en el hotel como sí lo ha hecho el resto de sus compañeros. ¿El motivo? Las mujeres solo tienen dos horas al día para ocupar las máquinas, de 6 a 8 de la mañana.

¿Puedo contar algo que pasé en el hotel? La verdad estoy enfadada. Pregunté para ir al gimnasio y me dijeron que las mujeres solo de 6 a 8, y me voy a dormir a las 4 (por el trabajo). Los hombres pueden de 08:30 a 15:30″, explicó.

“Pregunté si teníamos otra opción las mujeres, o si podía ir con mis compañeros, estoy todo el día apegada a ellos. Y me dijeron que no, que son las normas”, acotó con evidente molestia.

Helena, además, detalló que en el hotel “me dijeron que mañana, si quiero, me arreglan un cuchitril de dos metros cuadrados, donde no hay pesas, ni gomas, ni nada, para que pueda entrenar sola”.

“Un país que se iba a abrir al mundo, en un hotel internacional, me encierran en un cuchitril porque no me puedo entrenar con mis compañeros… me parece indignante“, cerró.