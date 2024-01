El ex delantero y actual entrenador, de 46 años, sorprendió con sus declaraciones en el podcast ‘Diary of a CEO’, donde contó su infancia y lo complicado que llegó a ser convivir con su padre.

Thierry Henry se sinceró. Quien fuera estrella del Arsenal FC y de la selección de Francia destapó el trauma familiar que arrastró durante su carrera como futbolista profesional

“Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete, ocho años, entonces mi padre se fue de mi casa, pero él estaba presente cuando yo iba a los entrenamientos o a los partidos… o venía de vez en cuando, pero técnicamente me crie con mi madre. Incluso cuando ellos estaban juntos no veía ese amor, ese afecto, abrazos”, indicó.

Además, el campeón del mundo en Francia 1998 admitió que nunca vio al fútbol como una pasión, sino como “una misión” por buscar el reconocimiento de su padre, al que quería ver feliz. No obstante, su progenitor le enrostraba siempre sus errores en la cancha.

Cuando tenía 15 años, Thierry fue figura y protagonista en un partido donde su equipo ganó por 6-0, marcando los seis goles. Sin embargo, relató un insólito momento a la hora de volver al automóvil con su papá.

“Yo sabía si mi padre estaba feliz o no, lo sentía. Yo podía sentir si estaba feliz o no, llegamos al coche, silencio, ¿debería hablar? ¿no debería hablar? No lo sé. ‘¿Entonces estás feliz’? Y su respuesta: ‘mmm, yes, pero fallaste este control, este centro, esto, lo otro…‘, entonces llegaba a casa de mi madre, subía con la cabeza gacha y mi madre me preguntaba si había perdido y yo le decía que ganamos 6-0 con seis goles míos y ella me miraba…”, dijo.

Ante estos hechos de la niñez, el actual entrenador de la selección francesa Sub 21 contó que sufrió de depresión durante su exitosa carrera, en la cual marcó un total de 416 goles entre clubes y los ‘Bleus’.

“A lo largo de mi carrera estuve deprimido. Para entender esto hay que remontarse a cuando yo era joven. Cuando era niño no recibía cariño. Cuando mi padre me abrazó lo primero que dijo fue: este bebé será un futbolista increíble. Él me moldeó, era duro. Siempre tuve el miedo y la presión de complacer a los demás con mi fútbol y mi dinero hasta que un día mi novia y mis hijos empezaron a llorar por la persona que soy. Y entonces te sientes humano”, expresó.

“Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. Pero te soy sincero, a lo largo de mi carrera, probablemente pasé por períodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos”, sentenció.