Liverpool terminó la vigésima fecha de la Premier League 2023-24 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, tras derrotar en un partidazo por 4-2 al Newcastle en Anfield Road.

Y el triunfo de los ‘Reds’ quedó marcado por una insólita acción, protagonizada por el delantero portugués Diogo Jota en la recta final del encuentro.

En una polémica acción en la ciudad de Los Beatles, con el local ganando por 3-2, el ariete luso de 27 años decidió forzar un penal en vez de marcar a puerta vacía tras superar en carrera al arquero Martin Dubravka.

Finalmente, Salah marcó desde los 11 metros y estructuró el marcador final en Anfield. Sin embargo, el penal a Jota aún es tema de análisis en Inglaterra.

Alan Shearer, ex estrella del Newcastle, reaccionó a la acción del portugués y apuntó: “Jodidamente vergonzoso”.

En tanto, el exfutbolista Ian Wright señaló: “¡Preferir caerse por un penal antes que meter el balón a portería vacía! Ya lo he visto todo“.

Quien se sumó a las reacciones fue Jamie Carragher, histórico defensa del Liverpool. “Hay un contacto mínimo pero no lo derriba. Está ahí solo para meter gol con la izquierda… Ha caído con demasiada facilidad”.

“¿Hay contacto? Realmente no creo que haya mucho contacto… pero no creo que un jugador se caiga cuando está con la portería vacía para meter gol”, agregó a Monday Night Football de Sky Sports.

I’ll never understand how and why this was given as a penalty to Liverpool.

If anything Diogo Jota should have been given a yellow card for simulation.

pic.twitter.com/RheyaDm89R

— Precious Jeremiah 💙❤️ (@Precious_jr21) January 2, 2024