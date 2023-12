El técnico Jorge Fossati ya llegó a Lima para ultimar detalles y terminar sellando su vínculo con la selección de Perú.

El uruguayo, salvo una tragedia, será el nuevo director técnico de la ‘Bicolor’ para lo que resta de las Eliminatoria hacia el Mundial 2026.

Tal como adelantó el medio RPP Deportes, Fossati llegó a la capital del vecino país para firmar lo que será su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El ahora exDT de Universitario de Deportes atendió a los medios locales y evidenció su ilusión por sumar al cuadro bicolor.

“Me vengo a despedir (de la ‘U’), pero también a cerrar los papeles. Todos saben cómo es esto. Nunca entramos por la ventana de ningún lado ni nos vamos igual. A despedirnos de los funcionarios y del plantel el próximo lunes”, expresó.

El sueño de llegar al Mundial con Perú

“Lo de la selección está casi para resolverse. Si a mí no me interesara, no estaría aquí. Si no estuviese convencido de que se puede, no estaría aquí. Estoy convencido de que se puede. Estoy agradecido con el aficionado peruano, ni que hablar y muy especial con el de Universitario. Lo otro es cuestión de futuro. Ir a la selección es un privilegio. No hay club en ningún país que sea más importante de la selección”, añadió.

Asimismo, Jorge Fossati indicó que se siente privilegiado que la Selección Peruana se fije en él tras ser campeón con Universitario.

“Es un halago que piensen (en la FPF) en que yo sea el sucesor. Hablé con Jean Ferrari para darle esa respuesta que él me pedía. Ahí le dije, con dolor, que los tiempos no me dieron”, sostuvo el estratega uruguayo.

Posteriormente, el también extécnico de selecciones como Uruguay y Qatar se le consultó sobre cómo ve al fútbol peruano en dos años y medio. Respondió con un “como sueño, en el Mundial”.

De no mediar inconvenientes, el anuncio oficial de parte de la Videna se daría al inicio de la próxima semana.