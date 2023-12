El brasileño Filipe Luis, quien acaba de retirarse del fútbol tras el final de temporada del Flamengo en el Brasileirao, la ha ofrecido disculpas al delantero argentino Ángel Di María.

Según detalla Marca, el otrora lateral del Atlético de Madrid repasó su carrera en el podcast Charla y, ahí, recordó un episodio por el cual se siente avergonzado.

Según contó el ahora exjugador, durante su paso por los ‘colchoneros’ protagonizó un bochornoso episodio contra el el atacante trasandino.

“Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María”, partió comentando el brasileño.

“Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real. El Kun Agüero me dijo ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer’. Y llegué donde él”, añadió el ex Flamengo.

Consultado sobre cómo insultó al ‘Fideo’, Filipe Luiz detalló que “le dije ‘Tu esposa no se qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer… Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación”.

“Llegué a mi casa y me arrepentí tanto. Di María… mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso”, concluyó el retirado jugador brasileño.