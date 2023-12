Manchester United, uno de los ‘grandes’ de la Premier League inglesa, golpeó la mesa este martes y prohibió a varios medios de comunicación asistir a la rueda de prensa del entrenador Erik ten Hag.

El reportero jefe de Sky Sports, Kaveh Solhekol, el corresponsal de Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, David McDonnell de The Mirror y Rob Dawson de ESPN publicaron el lunes que el director técnico de los ‘Diablos Rojos’ ha perdido la confianza de parte del vestuario debido a su estilo de juego.

Esto llega después de que los ‘Diablos Rojos’ hayan perdido 10 de los 21 partidos que han disputado esta temporada.

A través de un comunicado, la tienda de Old Trafford indicó que “hoy estamos tomando medidas contra varias organizaciones de noticias, no por publicar historias que no nos gustan, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar, cuestionar o contextualizar”.

“Creemos que este es un principio importante que defender y que esperamos que sirva para mejorar cómo trabajamos”, agregó.

El DT de origen neerlandés terminó aprobando hoy la determinación de la institución roja.

“Deberían haberlo consultado con nosotros primero. Ir por la espalda y publicar estos artículos no es lo correcto. Tenemos una buena relación en la que vienen a nosotros primeros y hablamos sobre ello”, señaló Ten Hag.