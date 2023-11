Uno de los más grandes arribos a las bancas de las selecciones sudamericanas en el marco de las Eliminatorias la protagonizó Uruguay, quienes dieron el golpe en la competición de Conmebol y abrocharon la llegada muy comentada de Marcelo Bielsa.

Un aterrizaje que ha dado sus frutos en las primeras 6 fechas que se han disputado camino al Mundial 2026 en donde la selección charrúa se encuentra ubicada en segundo lugar con 13 unidades detrás de Argentina (15), conjunto que lidera el tranco hacía la cita planetaria.

A pesar de que Bielsa ha sido criticado por momentos, no se puede negar que lentamente Uruguay comienza a evidenciar la idea de juego que el ‘Loco’ busca plasmar siempre en sus equipos y eso lo valoró el legendario estratega uruguayo, Óscar Washington Tabárez ‘El Maestro’, quien estuvo al mando de la ‘Celeste’ por más de 15 años.

El ex DT de Uruguay, quien fue gestor de épicas campañas como la selección que llegó al cuarto lugar en el Mundial 2010, elogió a Marcelo Bielsa y el juego plasmado en los últimos duelos con Uruguay.

En una charla en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en Montevideo, Tabárez detalló que “la otra vez vi el partido de Uruguay y Argentina en La Bombonera y quedé maravillado por lo bien que se jugó”.

“Es difícil competir con países que tienen millones de habitantes y derrotarlos a los dos en una semana. Por eso fue impresionante, más que el fútbol se ha transformado en el de los millonarios“, indicó.

Por otra parte, no escondió su orgullo por el gesto que tuvo la actual selección uruguaya comandada por Marcelo Bielsa al comentar que “todos los muchachos que estuvieron en cancha pasaron por las diversas selecciones y lo que más me gustó es que vi el festejo medido, donde se acercaron y saludaron a los uruguayos que estaban en la tribuna, eso me emocionó”.

Sin duda que son elogios de un emblema de la selección de Uruguay, ya que su permanencia por más de una década en la banca del combinado charrúa marcó a toda una generación que lo ven como un verdadero ‘Maestro’ del fútbol en su etapa como estratega de la ‘Celeste’.