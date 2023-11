Un partido digno de Premier League fue el que acaba de protagonizar Tottenham ante el Chelsea, todo en el lujoso estadio de los Spurs ubicado en el noreste de Londres, escenario de un gran encuentro entre ambos míticos clubes ingleses.

Todo comenzó electricamente, con el cuadro local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1 y tras arrinconar a los ‘Blues’ de Pochettino, llegaron a la primera anotación en los pies de Kulusevski a los 6′.

Posteriormente y con Chelsea sin reaccionar en el césped inglés, Tottenham salió a encaminar la victoria y volvieron a concretar una nueva anotación gracias a Son Heung-Min, pero un leve paso adelante impidió que la anotación valiera y todo fue anulado. Todo al minuto 14′.

Ya con las dos estacadas en contra, pero con solo una efectiva, el cuadro visitante comenzó a reaccionar y Raheem Sterling decretó la igualdad momentánea tras una gran jugada personal, pero un leve toque en la mano del delantero antes del remate que impidió el empate de Chelsea.

Misma suerte sufrió Moises Caicedo, jugador ecuatoriano que anotó la igualdad, pero su gol debió ser invalidado por un fuera de juego, momento en que corría el minuto 28′ de la primera fracción.

Cuando todo parecía sonreír para los locales, el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, se transformó en la bestia negra de su equipo, luego de una fuerte entrada sobre el tobillo de su compatriota, Enzo Fernández, acción que la valió la roja al central, dejando con 10 al Tottenham y brindando un penal que Palmer tradujo en gol a los 35′.

Tras esto, el árbitro Michael Oliver, decretó más de 10′ minutos de descuento en la primera fracción.

El segundo tiempo fue inclinándose para Chelsea, quienes tuvieron incontables oportunidades de poder colocarse arriba del marcador, pero cada vez se les volvía más pequeño la portería de Vicario a los delanteros ‘Blues’.

Sin embargo, Destiny Udogie vio la roja a los 56′ y Tottenham terminó por desarmarse en el arranque del complemento.

Fue ahí donde apareció la presencia del hombre de la noche, Nicolás Jackson, quien a los 76′, 90′ + 4′ y 90′ + 7′, estiró la ventaja para su equipo y decretó el 4 a 1 en una noche que seguro se recordará por lo impredecible de su marcador hasta antes de la segunda expulsión del cuadro de Tottenham.

Con este resultado los Spurs pierden la cima de la Premier League y se quedan en la segunda ubicación de la Primera División de Inglaterra con 26 puntos, siendo superado por tan solo 1 unidad por el Manchester City de Pep Guardiola.

Por su parte, Chelsea ve la luz en la oscuridad de la mitad de tabla y se queda en la décima ubicación del campeonato con tan solo 15 puntos.

Three away #PL wins on the spin! 💪#TotChe pic.twitter.com/LU9fv5y4Fk

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 6, 2023