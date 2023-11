En la jornada de día sábado finalizó la edición 2023 de la Copa Libertadores, certamen que quedó por primera vez en la historia en manos de Fluminense, quienes doblegaron en la final con suspenso a Boca Juniors y fueron el último elenco en estampar su nombre en la base del trofeo sudamericano.

Si bien hubo registro de que más de 100 mil hinchas argentinos llegaron hasta Río de Janeiro, hubieron miles más que no pudieron viajar hasta la hermosa ciudad brasileña para ver en el estadio Maracaná la gran final.

Fue en la ciudad de Lezama en Argentina donde se generó una insólita situación, lugar donde se reunieron una basta cantidad de hinchas ‘Xeneize’ para ver el encuentro, pero que lamentablemente no pudieron ver el partido en vivo ya que no habían televisores instalados para ver la final.

Fue en ese momento donde se provocó un confuso momento, luego de que un aficionado trasandino gritara gol y desatará la euforia de todos los hinchas de Boca Juniors, sin embargo, no sabían que la anotación que estaban celebrando no era del cuadro argentino, si no que de Fluminense.

En un video captado por Sportscenter, se ve la euforia de los simpatizantes de Boca, pero no se alcanza a apreciar el momento en que les aclaran que el gol fue del conjunto brasileño y fue la anotación que les dio la victoria y a la larga, la Copa Libertadores.

Revisa la confusa situación en Lezema, Argentina, protagonizada por hinchas de Boca Juniors