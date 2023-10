El brasileño Romario se caracterizó por tener un carácter de aquellos en el terreno de juego. Y fuera de las canchas parece ser lo mismo al entregar un fulminante mensaje en la previa a la final de la Copa Libertadores.

El exdelantero no dejó títere con cabeza a la hora de dar su preferencia para la definición continental entre Fluminense y Boca Juniors, a jugarse el sábado 4 de noviembre en Río de Janeiro.

“El que se debe llevar la Copa es Fluminense. Que se jodan los argentinos, esos hijos de p… Boca se la va a llevar por el cu… Soy de Fluminense desde que nací, tengo mucho cariño por el club. Es la afición más encantadora que he tenido la oportunidad de conocer. Es el mejor equipo y realmente se lo merece“, indicó sin anestesia en diálogo con O Globo.

Además, la ex estrella del PSV Eindhoven, FC Barcelona, Valencia CF, entre otros equipos, respaldó el trabajo de Fernando Diniz, actual técnico del ‘Flu’ y de la Verdeamarela.

“Es el mejor entrenador que tenemos. No tiene tiempo para hacer con la selección lo que hace en el club, que es su punto fuerte, el entrenamiento, la unión de estos jugadores, hace lo que puede“, aseveró el exariete que defendíó al Fluminense de 2002 al 2004.

🎙️| Romário, em entrevista ao O Globo:

"Quem deve levar é o Fluminense. Argentino que se foda, esses filha da p*. É isso, e Boca vai tomar no c*. Sou Fluminense desde que nasci (forma de falar). Eu joguei no Fluminense, sou carioca, tenho muito carinho pelo clube, é a torcida… pic.twitter.com/RSoyVyrpYk

— Cauã Tinoco (@cauatinocoTLe) October 31, 2023