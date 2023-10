Una de las series más comentadas del último tiempo, sin lugar a dudas ha sido los ‘Peaky Blinders’, famosa y reconocida ficción en donde se cuenta la vida de una banda de mafiosos de Inglaterra, de origen gitano que dominaron el mundo de las apuestas entre los años 1920, pieza audiovisual en donde muestran como intervinieron en algunos deportes como las carreras de caballos, boxeo y el fútbol inglés, arreglando partidos a su conveniencia en el bajo mundo del apogeo de la Revolución Industrial.

Sin embargo, en la serie dirigida por Steven Knight y emitida por la BBC, sumerge al espectador en un ambiente donde se hace presente una figura de los ‘Peaky Blinders’ en el fútbol, donde con ayuda de el ‘supuesto futbolista’ de la época, Billy Grade (interpretado por Emmett J. Scanlan), lograron amañar duelos y compromisos para obtener el poder sobre un deporte que pleno crecimiento.

No obstante, mucho se habla de la conexión que la famosa banda tuvo con un equipo que hasta el día de hoy existe, el reconocido Birmingham F.C, actual elenco que milita en la Championship y que es uno de los que ostentan mayor historia en Inglaterra, tras de su fundación en 1875.

Por otra parte, el citado ‘supuesto jugador’ que se vincula en la serie, era integrante del elenco del Aston Villa, uno de los más ganadores en aquel entonces, ya que hasta el año 1920, los ‘Villanos’ tenían en sus vitrinas seis títulos de Liga (de la hoy llamada Premier League) y seis títulos de la FA Cup (la competición de clubes más antigua del mundo).

Pero ¿Qué hay de cierto en todo lo que se muestra en la serie replicada por Netflix?, ¿Es verdad que los ‘Peaky Blinders’ irrumpieron en el fútbol inglés en la década de los 20 y dominaron los resultados para su beneficio?

Para dar respuestas a estas y más interrogantes entorno a la serie dirigida por Steven Knight, hay que primero aclarar que es verdad que los ‘Peaky Blinders’ están inspirados en el estilo de vida de las mafias que gobernaban los principales y grandes ciudades en plena Revolución Industrial como Londres, Manchester, Leicester, Birmingham, Leeds, entre otras; pero la narrativa no tiene sustento en la realidad, siendo solo una una ficción para disfrutar.

Por una parte, hay que especificar que la cinta está inspirada a un cierto grupo de pandilleros que comenzaron a formarse tras un exponencial crecimiento del concepto ‘slogging gangs’, que procede de ‘slog’ y se traduce algo así como golpear a ‘alguien con todas tus fuerzas’.

Sin embargo, según se detalla en el documental ‘The Real Peaky Blinders’, del director Harvey Lilley, el termino ‘Peaky Blinder’, empleado para referirse a este tipo de pandilleros de un cierto sector, ya que utilizaban el míticos sombreros conocidos como ‘Billycock’ a los que se les cortaba un pico frontal (peaky, en inglés) para colocarlo tapando el ojo del gánster al estilo de una anteojera (blinder, en inglés), los que posteriormente fueron modificados por las reconocidas boinas.

De la combinación de ambas palabras, surgió la denominación ‘Peaky Blinder’.

Para sustentar esto, el historiador británico Carl Chinn, en diálogo con La Nación, reveló que estudia la historia detrás de esta grupo desde hace más de 40 años y señala que su primera investigación arrojó data de 1890.

Una de las primeras diferencias que resalta el experto en el tema, es la época en la que se desarrollaron los acontecimientos. La primera vez que se acuñó el término ‘Peaky Blinder’ fue en 1890 – y no después de la Primera Guerra Mundial- luego de que un hombre inocente haya sido brutalmente atacado en un bar por, según dijo, una ‘banda criminal’ que le provocó severos daños en el cráneo y una cirugía de urgencia.

Cabe recordar que los escenarios y la historia de la serie están inspirados post Primera Guerra Mundial, la cual finalizó en 1918.

No obstante, a pesar de que la historia no detalle la realidad, la locación en donde circulaban y dominaban la mencionada mafia, si era conocida en los libros, ya que se conformaron en la vida real como los grandes representantes de las bandas criminales en Birmingham, lugar en donde nació el equipo que compite hoy en día en la Championship.

Específicamente en el sector de Small Heath, fue donde se fundó este equipo en los años 1875 bajo el nombre de Birmingham City FC, sin embargo, el equipo se hizo profesional en 1885, y tres años más tarde se convirtió en el primer club de fútbol en convertirse en una sociedad anónima con un consejo de administración, bajo el nombre de Small Heath F.C. Ltd.

Posteriormente, volvieron a cambiarse el nombre a Birmingham Football Club en 1905, y se trasladó a su nueva sede, St Andrew’s Ground.

De esta forma, se tienen imágenes en blanco y negro de visitas de supuestos ‘Peaky Blinders’ a duelos del mencionado equipo inglés, pero no hay manera de comprobar si son ellos o alguna banda rival vestida de forma parecida.

