Pudo hacer un gol en un estadio mítico. El futbolista chileno Gabriel Suazo estuvo cerca de marcar un tanto con la camiseta del Toulouse en su visita al Liverpool por la Europa League.

Sí, el formado en Colo Colo perdió una inmejorable ocasión de anotar un tanto en Anfield, uno de los mayores atractivos del balompié mundial.

El momento ocurrió casi en el comienzo del segundo lapso, cuando los ‘Reds’ estaban 3-1 en ventaja.

Específicamente, fue a los 46′ que el arquero Caoimhín Kelleher intentó salir jugando y falló, cediendo el balón a un jugador del equipo francés. Tras cartón el esférico quedó en los pies de Suazo, quien estaba dentro del área y quedó con la portería merced.

Sin embargo, el también seleccionado chileno se tomó una pausa y no levantó lo suficiente la cabeza. Simplemente remató al arco al no contar con la referencia del golero. El tema es que no contaba con el regreso de Trent Alexander-Arnold que salvaría a su equipo sobre la línea.

Consignar que el partido, válido por Europa League, se terminó 5-1 en favor del elenco inglés.