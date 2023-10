En la jornada de día martes se disputaron la tercera fecha de la Champions League, jornada en donde Manchester United pasó susto y sacó una victoria a duras penas ante la visita de un inteligente Copenhague, quienes tuvieron la igualdad en el último minuto del encuentro.

Los ‘Diablos Rojos’ del criticado Erik Ten Hag, llegó al gol tras la anotación del central Harry Maguire a los 72′, mientras que en los descuentos del complemento el conjunto danés pudo obtener un punto de oro en el mítico estadio Old Trafford, pero una acción del argentino Alejandro Garnacho, modificó lo que pudo haber sido la igualdad.

Resulta que en el 90′ + 7′, el sueco Scott McTominay, realizó una falta dentro del área y el juez principal del compromiso dictó pena máxima, situación en donde de vivió un verdadero alboroto por la decisión y que fue aprovechado por el trasandino, quien se puso a pisar el punto penal y a remover el pasto que estaba cercano al tiro desde los 12 pasos.

Posteriormente, Jordan Larsson se encargó de disparar y el golero del United, André Onana, se transformó en figura bloqueando el tiro del sueco.

La acción fue rápidamente comentada por miles de hinchas del fútbol en redes sociales, en donde gran parte de ellos apuntan a un ‘trampa’ de parte del argentino, mientras que otro celebran su acción y la llamar ‘picardía’.

Garnacho last night before Copenhagen took the penalty. 🔴🤣 pic.twitter.com/gTIvMi9I3U

