Escándalo. Lionel Messi, estrella de la Selección de Argentina, fue escupido por el delantero paraguayo Antonio Sanabria durante el choque entre ambos combinados por la tercera fechas de las Eliminatorias.

A los 84 minutos, luego de un encontrón con el ’10’ de los campeones del mundo, el atacante guaraní tuvo una reacción que, en el vecino país, catalogan de “una grosería total”.

De acuerdo a Olé, Messi insultó al paraguayo tras un cruce de miradas y, cuando le dio la espalda para reincorporarse al juego, recibió el escupitajo de Sanabria.

“Este jueves, Sanabria sumó una mancha a su historia en el fútbol: escupió hacia el lugar en el que estaba Messi”, detallaron desde el citado medio.

La respuesta de Lionel Messi

Tras el partido, Lionel Messi habló en zona mixta sobre el entrevero con el jugador del Torino italiano.

“La verdad es que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario. Yo no sé quién es el chico este”, contestó el hoy futbolista del Inter de Miami.

Luego, Messi insistió en que “lo vi porque me dijeron después. Tampoco quiero darle importancia, sino ahora va a salir a hablar en todos lados. Y es peor, se hace conocido”.

Vale mencionar que Argentina venció 1-0 a Paraguay y, luego de tres fechas, es el único líder de las Eliminatorias.