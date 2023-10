Villareal no pasa por su mejor momento y hace tan solo unos minutos selló una nueva derrota en condición de local en el mítico estadio La Cerámica, duelo en donde cayeron ante Las Palmas, quienes con contundencia se llevaron un 2 a 1 a favor, dejando en total silencio el recinto del ‘Submarino Amarillo’.

Por un lado está el mal camino que dejó cimentado Quique Setién, pero la llegada de ‘Pacheta’ a la banca ha brindado resultados irregulares que ya comienzan a colmar la paciencia de una afición que busca ver triunfar al elenco español.

De hecho, en la derrota ante Las Palmas, en donde Ben Brereton fue titular, a 30 minutos del final se comenzaba a ver como los hinchas del Villarreal abandonaban su propio estadio al sentirse ofuscados por el juego y resultado que estaba consiguiendo el cuadro local.

Esto fue acompañado por una sonora silbatina, abucheos y pifias para el equipo, que lentamente comienza a complicarse no tan solo en La Liga, si no que en la Europa League, a pesar de conseguir una sufrida victoria en la última fecha ante el Stade Rennes.

Es por eso que uno de los jugadores más experimentados que tiene Villarreal entre sus filas, Dani Parejo, salió a enfrentar los micrófonos y arremetió contra los hinchas que se fueron y quienes abuchearon al equipo en la dura derrota.

En sus palabras emitidas para Gol TV, el exemblema de Valencia, detalló que “quería decir una cosa a nivel personal. He vivido muchas situaciones en las que en mi propio campo me han silbado y abucheado no tengo ningún problemas. Soy quién soy y mi carrera es la que es y no me voy a arrugar. Prefiero que me piten a mi a que piten a alguno más (del equipo)”.

“Pero que sepan que no ayudan ni a mí, ni al equipo ni al club. El que venga al estadio tiene que venir a animar y si no quiere animar que recrimine al equipo al acabar el partido, pero no durante el mismo. Es muy perjudicial. Yo tengo personalidad lo he vivido muchas veces y me da igual, pero al final es peor para el equipo y para el club”, indicó.

Posteriormente, Dani Parejo pidió un cambio de actitud de todos los aficionados que llegan hasta el estadio La Cerámica para apoyar al Villarreal.

Con relación a esto, el ’10’ apuntó que “al final se escuchan más los pitos que los aplausos y creo que la gente debe hacer un esfuerzo. Invito a la gente que viene a pitar a que venga con otra mentalidad”.

“Todo sabemos lo complicado que es jugar fuera de casa con otras aficiones y aquí deberíamos hacer lo mismo. Hacer que este campo fuera un fortín y que el rival sepa dónde viene a jugar”, finalizó.