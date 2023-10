El centrocampista francés de la Juventus, Paul Pogba ha dado positivo en testosterona, tras confirmarlo el contraanálisis de la prueba antidopaje a la que se sometió tras el Udinese-Juventus.

El futbolista, campeón del mundo en 2018 con la selección de su país, permanecerá suspendido cautelarmente mientras la Fiscalía Antodopaje de Italia (NADO) investiga los hechos, según avanzan los medios locales.

El 11 de septiembre se confirmó el positivo en testosterona a Pogba en una prueba que se le practicó el 20 de agosto en el partido entre el conjunto turinés y el Udinese, que el centrocampista vivió desde el banquillo.

Inmediatamente, ese mismo día, el Tribunal Nacional Antidopaje decretó su suspensión, atribuyéndolo la violación de los códigos 2.1 y 2.1 de las Normas Deportivas que sancionan el uso e incluso el intento de consumo de sustancias prohibidas.

Pogba, de 30 años y formado en el Manchester Unided y el Juventus, adonde regresó en 2022, podría ser sancionado con hasta cuatro años de inhabilitación.

Para evitar eso deberá apelar a la fiscalía o de lo contrario, podría finalizar su carrera a los 30 años.

