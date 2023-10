El Inter de Milán, del chileno Alexis Sánchez, recibe este martes en el Giuseppe Meazza a un Benfica en apuros tras la derrota inesperada de los portugueses en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El cuadro ‘neroazzurro’, actual subcampeón de la competición, recibe a las ‘Águilas’ lusas en la segunda jornada del Grupo D.

Un partido en el que los lisboetas se juegan buena parte de sus opciones de estar en los octavos de final de la competición, ya que su inesperada derrota en la primera jornada ante el Salzburgo (0-2) los deja con menos margen de maniobra.

Pese a ello, los de Roger Schmidt llegan al duelo con la moral por las nubes tras vencer el pasado fin de semana a su máximo rival, el Porto, por 1-0 gracias al solitario gol de Ángel Di María, que sirve a los lisboetas para colocarse segundos en la liga doméstica.

Por su parte, el Inter, que es líder de la Serie A tras siete jornadas, no pudo pasar del empate en su estreno europeo ante la Real Sociedad.

Un encuentro en el que los de Simone Inzaghi se vieron superados en juego por el conjunto vasco, pero en el que tiraron de efectividad para sacar un punto que puede ser decisivo en el devenir del grupo.

Ante su público, intentarán sumar su primera victoria de la fase de grupos y retomar la senda del triunfo como locales, ya que en el último partido en casa cayeron derrotados ante el Sassuolo por 1-2 en Serie A.

En cuanto a los precedentes, son favorables a los italianos, que no han perdido nunca ante el Benfica en Europa: tres victorias italianas, una de ellas en la final de la Copa de Europa 64-65 (1-0), y dos empates indica el historial.

También vencieron los milaneses la última vez que se enfrentaron, la pasada edición de la Champions League, en la que el equipo de Inzaghi dejó en la cuneta al Benfica en los cuartos de final de la competición, gracias a la victoria en Portugal (0-2), refrendada con un empate en el Meazza (3-3).

Para el encuentro, el Benfica no podrá contar con el central Antonio Silva, expulsado en la primera jornada ante el Salzburgo. Su lugar en el once lo ocupará, presumiblemente, el brasileño Morato, que no jugó ni un minuto en el encuentro liguero ante el Porto.

Por su parte, el Inter ha visto, en el transcurso de la primera a la segunda jornada de Champions, como a las bajas de Cuadrado y Sensi, se sumaban las de Arnautovic y Frattesi, ambos con minutos ante la Real Sociedad.