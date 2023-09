El colegio de árbitros de la Premier League reconoció que hubo un error humano en el gol anulado a Luis Díaz y que el VAR tuvo que haberlo validado en la primera parte, con 0-0 en el marcador, cuando el colombiano hizo el 0-1 para el Liverpool, que ya jugaba con uno menos por expulsión de Curtis Jones.

El linier anuló el gol y, pese a que el tanto se revisó en el VAR, éste decidió que se mantuviera la decisión del árbitro, pese a que la imagen mostraba que Díaz estaba en posición reglamentaria.

En un comunicado de prensa, el Colegio de Árbitros de Inglaterra detalló que: “el PGMOL reconoce que hubo un error humano importante durante la primera parte del Tottenham-Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo”.

“Era un error claro y obvio y debería haber sido gol, con la intervención del VAR. Sin embargo, este no intervino. Revisaremos lo ocurrido y las circunstancias que han llevado a este gol”, sentenciaron.

El Liverpool, que jugó los últimos minutos con nueve jugadores, perdió el partido en el tiempo de descuento por 2 a 1 con un tanto en propia puerta de Joel Matip.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look… #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023