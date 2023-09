El entrenador argentino Jorge Sampaoli fue despedido de Flamengo luego de la decisión del club de rescindir el contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2024.

En casi cinco meses de trabajo, firmó contrato el 17 de abril, el extécnico de la selección argentina dirigió 39 partidos en los que cosechó 20 victorias, 11 empates y 8 derrotas.

En ese lapso el ‘Mengao’ quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores, perdió la final de la Copa de Brasil y esta fuera dela pelea por la liga nacional.

En principio el club rojinegro deberá pagarle al casildende alrededor de 1,8 millones de euros de la multa correspondiente por echarlo.

El caos con los ‘torcedores’ del mítico club de Río de Janeiro, quienes no aguantaron los malos resultados y los problemas del cuerpo técnico que encabeza el trasandino, impulsaron la salida del ex DT de La Roja, quien no dirigiría el partido que tiene el ‘Fla’ este sábado frente a Bahía.

El nombre que más fuerza tomó para remplazar al ex director técnico de Sevilla es ‘Tite’, último entrenador de la selección brasilera, quien tendría además ofertas desde equipos de Estados Unidos.