Un hincha dejó de lado y en pleno despacho televisivo todo el tradicional ‘amor por los colores’ en el fútbol, específicamente tras el clásico regiomontano entre Monterrey y Tigres.

Los Felinos terminaron goleando por 3-0 a los Rayados en el derbi 133 de la Liga MX. Un resultado que no soportó un aficionado del club donde brillara el chileno Humberto ‘Chupete’ Suazo.

Un video que no tardó en volverse viral muestra a un aficionado del Monterrey cansado de las constantes humillaciones en el clásico.

Ernesto Cuéllar aprovechó un contacto en vivo con TV Azteca para descargarse por la opaca presentación del Monterrey. “Siempre nos humillan“, expresó, explicando que le lanzó la camiseta a un jugador del plantel y este la pateó.

Este gesto generó una enorme desilusión en el aficionado, que sorprendió a todos al decir: “Me voy a hacer de Tigres“.

Y para peor, Cuéllar lanzó su casaquilla albiazul y se colocó la camiseta amarilla del archirrival. “No me queda, pero ya me hice Tigres“, sentenció al tiempo que lanzaba un tibio cántico por ‘su nuevo’ club.