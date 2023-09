Álvaro Recoba, histórico exseleccionado charrúa, fue consultado por el comienzo de la era de Marcelo Bielsa al mando de Uruguay y advirtió no le van a tener paciencia al entrenador argentino en cuanto a los futuros resultados en su cargo.

El inicio del ciclo del ‘Loco’ como técnico de La Celeste fue positivo, luego del 3-1 a Chile en la primera fecha de Eliminatorias, aunque después cayó 2-1 en su visita a Ecuador en la segunda jornada.

De acuerdo a 442, el exfutbolista de Inter de Milán e ídolo de Nacional, fue consultado por el combinado charrúa bajo la dirección de Bielsa y no dudó con su respuesta.

“Primero me resulta raro que esté en la Selección de Uruguay, pero para bien. Paciencia no le vamos a tener. No hay paciencia en el fútbol. Cuando juega la Selección no hay paciencia, hay que ganar”, afirmó Recoba.

Anteriormente, el ‘Chino’ había reconocido que el rosarino “es un entrenador de élite, muy detallista, pero al que los jugadores van a tener que responder”.

Vale recordar que el combinado de Marcelo Bielsa, tras el triunfo ante La Roja en Montevideo y la derrota frente a La Tri en Quito, tendrá dos partidos difíciles en la próxima doble fecha de Eliminatorias.

Uruguay visitará a Colombia y después recibirá a Brasil en Montevideo. Ya en noviembre, La Celeste deberá enfrentar a Argentina en Buenos Aires y a Bolivia como local.