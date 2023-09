El argentino Ezequiel Ponce, a cinco minutos del final, terminó por dar el triunfo al AEK Atenas en el Amex Stadium y frustrar el debut europeo del Brighton (2-3), que respondió a cada contratiempo con los goles de penalti del brasileño Joao Pedro en el estreno del español Ansu Fati.

Inesperadamente se estrelló en el primero encuentro europeo de su historia el Brighton de Roberto De Zerbi que fue siempre a contracorriente.

El AEK Atenas del argentino Matías Almeyda hizo el partido que le convenía y tomó ventaja en el minuto once con el tanto de Djibril Sidibé a pase de Ehsan Hajsafi. Pero a la media hora enmendó la situación Joao Pedro al empatar de penalti que él mismo sufrió.

Antes del descanso, el Brighton acusó la ansiedad. El AEK Atenas, más ordenado, vilvió a tomar ventaja con el gol del serbio Mijat Gacinovic aunque los locales volvieron a respirar, también desde los once metros, cuando una falta dentro del área de Damian Szymanski supuso el penalti que volvió a igualar el partido.

Pero no se sosegó el Brighton y acabó derrotado. En el minuto 84, Ezequiel Ponce volvió a batir a Jason Steele para llevarse el triunfo y liderar el Grupo B que completan el Ajax y el Marsella, quienes igualaron en una guerra de goles 3 a 3.

FT: Defeat in our #UEL opener. 😩

⏰ RESULTS ⏰

Who impressed in the late fixtures?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 21, 2023