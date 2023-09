Tras una temporada brillante logrando la FA Cup, la Premier League y sobre todas las cosas la Champions League, el Manchester City demostró ser una máquina y uno de sus engranajes principales fue Kyle Walker, de inmejorable aporte en la línea defensiva del equipo de Pep Guardiola.

Luego de arribar en 2017 en los comienzos del ahora poderoso cuadro ‘ciudadano’, el defensor de 33 años culminaba su contrato una vez finalizada la corriente temporada y todo parecía que se trataba de la despedida de uno de los puntos más altos del club en los últimos seis años.

Ahora bien, para la alegría de los hinchas del City, Walker llegó a un acuerdo con el club para renovar su vínculo hasta julio de 2026 y el equipo de Manchester anunció su permanencia de una manera muy creativa.

Imitando una icónica escena de la película El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo Di Caprio, a través de sus redes sociales el vigente campeón de Europa anunció que Kyle Walker se queda un tiempo más defendiendo la camiseta del equipo de Manchester.

El video compartido por el Manchester City repite el mismo dialogo que interpretó Di Caprio en la película, pero en este caso el protagonista es el defensa sumada a la presencia de sus compañeros.

Allí Walker, imitando a Di Caprio en su película, dice: “No me voy, no me voy, está es mi casa”.

“Estoy encantado de firmar un nuevo contrato. Mi futuro está en el Manchester City y eso es lo mejor para mí”, declaró el zaguero minutos después.