El caso de Luis Rubiales ha detonado una bomba en la selección española y ha generado replicas en todo el mundo, luego de sus polémicos gestos realizados en la final del mundial femenino y los posteriores coletazos que han arrastrado las acciones del cesado temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

En la jornada de ayer, se conoció como la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, se encerró en la iglesia de Motril en Granada, solo con agua y bebidas isotónicas, para realizar una huelga de hambre y pedir por que se “haga justicia para su hijo, a quien le están realizando una cacería, inhumana y sangrienta”.

Desde eso han pasado más de 24 horas y ahora, la mujer, quien está con su cuñada en la catedral española, habló por primera vez tras comenzar con esta acción y sus palabras fueron en gran medida una amenaza.

Resulta que la madre de Rubiales charló con ‘El programa del verano’ de Telecinco, donde reiteró que no piensa abandonar su encierro hasta que la situación de su hijo se soluciones.

En sus declaraciones, Béjar reconoció que “Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante.No pararé hasta que Jenni (Hermoso) diga la verdad”.

“No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo”, indicó.

Por último, la madre del polémico mandamás de la Real Federación Española de Fútbol, espera que Jenni Hermoso “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”.

Así también, en el citado programa detallan que el párroco de la iglesia en Granada no está para nada contento con lo sucedido, luego de los comentarios de la periodista Patricia Pardo de Telecinco, quien destaca que “lo hemos visto salir esta mañana a primera hora, no ha querido dar declaración alguna y no se le veía nada cómodo con la situación”.

“Pese al encierro de Béjar (madre de Rubiales), esta tarde hay programada una misa a las 20:00 horas”, finaliza.

Sin dudas una nuevo episodio que envuelve la polémica de Luis Rubiales, quien es apuntado por varios sectores del mundo entero y que por ahora, se encuentra cesado de sus funciones como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.