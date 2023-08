En una mágica tarde de Copa Libertadores, Bolívar recibió en el estadio Hernando Siles de La Paz a Internacional de Porto Alegre por los cuartos de final del mejor certamen a nivel de clubes en Conmebol.

En un duelo que se enmarcó como un cruce de chilenos, ya que Ronnie Fernández es el delantero titular de los bolivianos y Charles Aránguiz el volante de salida de los ‘Colorados’.

A más de 3.000 metros de altitud, las acciones comenzaron muy intensas, con el cuadro local colocando las primeras acciones de peligro para la portería que defiende Rochet.

Sin embargo, el desnivel del encuentro lo marcó el goleador de raza del conjunto brasileño, Enner Valencia, quien se llevó puesto al central de La Academia boliviana y definió cruzado a los 17′, ante la mirada atónita del golero y viejo conocido del fútbol chileno, Carlos Lampe.

No obstante, los dirigidos por Beñat San José intentaron buscar la igualdad del encuentro en los primeros 45’ minutos, pero por más centros y tiros de esquinas que tuvieron, el gol no cayó.

Ya en el complemento, Internacional de Porto Alegre salió en busca de estirar las cifras ante un pálido conjunto boliviano que no encontró solución al torbellino en que se convirtió Enner Valencia en el ataque brasileño.

En los últimos minutos del partido, el elenco local intentó de todas las maneras posibles poder llegar a la igualdad, pero el buen trabajo de la zaga de Internacional, evitó que los dirigidos por Beñat San José alcanzaran la igualdad en su terreno de juego.

Con esto, el cuadro dirigido por Eduardo Coudet, deberá defender su pequeña diferencia en Porto Alegre este martes 29 de agosto a las 18:00 horas.

#BOLxINT | 0-1 | 2T | 50' – VITÓRIA DA ACADEMIA DO POVO! COM GOL DE ENNER VALENCIA, COLORADO ABRE AS QUARTAS DE FINAL DA CONMEBOL LIBERTADORES EM VANTAGEM. 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑, 𝐍𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐄𝐌𝐎𝐒! ❤️👏❤️👏❤️👏❤️

🇦🇹 #LibertaNossaLoucura

📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/TUKkllTeNB

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 22, 2023