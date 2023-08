Fiel a su estilo. Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, guarda con total hermetismo la lista de convocados de la ‘Celeste’ para las primeras dos fechas de las Clasificatorias al Mundial 2026, ante Chile y Ecuador.

Y el manejo del ‘Loco’ comienza a incomodar al ambiente futbolístico uruguayo, más aún luego de no dar a conocer la lista de los jugadores reservados.

En los procesos de Óscar Washington Tabárez y Diego Alonso se revelaba siempre esta nómina previa a la oficial. Ahora, el ex DT de La Roja solo entregará la convocatoria oficial el viernes 1 de septiembre.

Esta decisión del rosarino fue ampliamente criticada por el vicepresidente y tesorero de Peñarol, Eduardo Zaidensztat. “No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección”, dijo en diálogo con Radio Universal.

“Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club, no es lógico… La selección es de todos, ¿cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana?”, complementó.

Luego, el dirigente del cuadro ‘carbonero’ señaló que “en un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scouter profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”.

Además, el técnico que llevó a Chile al Mundial de Sudáfrica 2010 no tendría considerado para el arranque de las Clasificatorias a los históricos del combinado bicampeón del mundo, como el caso de Luis Suárez y Edinson Cavani. Una decisión que incomoda en los medios charrúas.

“Si deja fuera a Suárez sería, para mí, un tremendo error. Vigente en el campeonato más exigente de América, me parece totalmente disparatado que no lo convoque. Mucho más asistente, además de goleador, es referente para los que vienen atrás”, señaló Carlos Muñoz, histórico relator uruguayo, en redes.

Luis Suárez ha convertido 68 goles con la camiseta de Uruguay, en 137 partidos. No juega con la selección desde la eliminación del Mundial Qatar 2022 ante Ghana.

El combinado ‘Celeste’ jugará ante Chile el 8 de septiembre en el Estadio Centenario mientras que, cuatro días después, viajará a Quito para enfrentar a Ecuador.

No se si es verdad que Bielsa no citará a Suárez . Si lo fuera sería, para mi, un tremendo error. Vigente en el campeonato mas exigente de América me parece totalmente disparatado que no lo convoque. Mucho mas asistente además de goleador, es referente para los que vienen atrás pic.twitter.com/BSSydIRHJ5

— Carlos Muñoz (@futbolpormunoz) August 19, 2023