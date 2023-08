Un futbolista de la Serie D del fútbol brasileño realizó unas desafortunadas declaraciones contra Marta Vieira y su novia, luego de la dura eliminación de la ‘Verdeamarela’ en la fase de grupos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Morotó Pereira, jugador del Río Branco, publicó una foto en Instagram de la estrella de la selección de Brasil y su pareja, Carrie Lawrence, con un mensaje cargado a la homofobia.

“Es una pena que ellas ardan en el fuego del infierno, será que ellas conocen la palabra de Dios y siento mucho tener que decirlo, pero se van a ir al fuego del infierno, no son palabras mías, son palabras del Señor, palabras del Todopoderoso, ellas van a ir al infierno”, escribió.

El futbolista con más de 20 mil seguidores en la red social de la ‘camarita’ recibió críticas de entrada y decidió borrar su posteo. Sin embargo, la publicación ya se había masificado y el club Río Branco decidió castigar duramente al delantero de 33 años.

La tienda de la cuarta categoría de Brasil decidió despedir de inmediato al atacante. “Rio Branco rechaza contundentemente las declaraciones realizadas solamente por el futbolista Morotó, y recalca que no aprueba discursos ni acciones homófobas”, mencionó en un comunicado.

“Somos un club que lleva 110 años luchando contra todo tipo de prejuicios. Nuestros principios son la defensa de la diversidad y la igualdad“, agregó el club de Vitória, en Espírito Santo.

Morotó no se mostró arrepentido por lo publicado y apuntó que lo hizo por su religión. “El mundo entero me critica pero lo importante es que mi corazón se siente bien. No voy a llorar por esas declaraciones ni por lo que se publica en la prensa. Solo lloraré por Cristo Jesús. Aunque me den diez o setenta años de cárcel, pero Dios conoce mi corazón”, escribió.