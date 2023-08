El Inter Miami de Lionel Messi, quien marcó un gol, continúa imparable tras el aterrizaje del astro argentino y este viernes destrozó por 4-0 al Charlotte FC en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El venezolano Josef Martínez, de penal, y Robert Taylor anotaron en la primera parte para el conjunto de rosa, que dejó resuelto el partido antes del descanso.

Un gol en propia puerta de Adilson Malanda y uno de Messi, ya en el minuto 86, cerraron el 4-0 final.

El ’10’ lleva ya ocho tantos en solo cinco partidos con el Inter Miami.

Además, el cuadro de Florida ha ganado los cinco partidos que ha disputado desde que desembarcó Lionel Messi, quien ha cambiado radicalmente la dinámica y las sensaciones de un equipo que en la MLS es colista de la Conferencia Este.

En plena ‘Messimanía’, e impulsado también por los refuerzos de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami, que debutó en 2020 y que ahora dirige el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, está ahora a solo dos partidos del primer título de su historia.

El equipo de Florida jugará la semifinal de la Leagues Cup el próximo martes, donde enfrentará al Philadelphia Union que remontó y despachó al Querétaro mexicano por 2-1.

Leo couldn't take a night off from scoring!

Messi makes it 4-0. 🇦🇷 pic.twitter.com/9E2ojuweZZ

— Major League Soccer (@MLS) August 12, 2023