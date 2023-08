El brasileño Éder Militao tuvo que dejar el terreno de juego en San Mamés en el minuto 50 tras hacerse daño en la rodilla izquierda, sin contacto, al pisar mal, con lágrimas en los ojos y sin poder apoyar con normalidad la pierna.

De momento, no hay diagnóstico de la lesión que puede sufrir el central y, según pudo saber EFE de fuentes del club, Militao “notó una mala sensación” que se ha “calmado con hielo”.

Eso sí, no se puede “calibrar” aún el alcance de la lesión.

El futbolista de 25 años se resbaló en una jugada en la que intentaba quitarle el balón a Oihan Sancet y se lesionó la rodilla izquierda: quedó tendido en el suelo llorando y con mucha furia.

De confirmarse los malos presagios, sería la segunda lesión de gravedad de rodilla que sufre el Real Madrid en tres días, después de que el belga Thibaut Courtois se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el entrenamiento del jueves.

Éder Militão was in tears as he left the match with an injury 💔 pic.twitter.com/OIt2YF9yBp

— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2023