Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número y que a los 38 años, aún se puede competir y ser uno de los mejores a nivel internacional.

A pesar de ser muy comentada su llegada a Arabia Saudita, el portugués fue quien abrió la puerta para que Medio Oriente comenzara a poblarse de jugadores de buen nivel para comenzar a sonar en diferentes partes del mundo.

Ahora, en la edición de Champions League ‘Árabé’, CR7 sigue brillando con luz propia y ahora, fue el héroe del Al-Nassr, para llevar el acaudalado equipo a la final de la mejor competición de esas latitudes a nivel de clubes.

Fue precisamente ante el Al-Shorta de Irak, donde ‘Mr. Champions’ se inscribió en el marcador para seguir escribiendo con letras doradas su historia en los libros de la historia del fútbol.

Todo ocurrió gracias al VAR, luego de una falta dentro del área sobre otro excelente jugador, Sadio Mané, quien cayó y tras la revisión, el árbitro del compromiso pitó penal, una de las especialidades del luso.

Llegó el minuto 75′, cuando Cristiano Ronaldo tomó el balón y desde los 12 pases, anotó para instalar al Al-Nassr en la final de la Champions League ‘Árabe’.

Ahora, deberán esperar conocer el rival para el gran compromiso. El ganador del cruce entre el Al Hilal y Al Shabab, se citará con CR7 y compañía este sábado 12 de agosto para definir al campeón en Medio Oriente.

Por su parte, el portugués alcanzó a Karim Benzema como los goleadores de la presente edición del campeonato, en donde cada uno tiene 4 anotaciones. Además, el europeo inscribió su nombre en el marcador en todas las fases de la competición hasta ahora, solo le falta la final…

🎥 WATCH: Cristiano Ronaldo propels Al Nassr to 1-0 victory over Al-Shorta SC in Arab Club Champions Cup semis. Ronaldo's goal seals final spot for Al Nassr in Arab Club Championship Cup 2023. #Ronaldo #AlNassr #ArabClubChampionsCup #Semifinals #Finals #CristianoRonaldo pic.twitter.com/zsJKe9xIv3

— Forsige Breaking News (@ForsigeNews) August 9, 2023