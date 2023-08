La MLS ha comenzado a ganarse un lugar en el fútbol internacional desde hace algunos años, pero en esta temporada, dieron un paso más allá y se llevaron al astro mundial, Lionel Messi, quien llegó al Inter Miami con un contrato de proporciones estratosféricas.

Sin embargo, la competición en Estados Unidos no quiere conformarse con eso y buscan seguir nutriendo a sus equipos con gigantes del fútbol mundial para convertirla en una competición digna de imitar y engrosar la lista de las mejores a nivel planetario y se han fijado en un excompañero del crack trasandino.

Según Daily Express, la nueva estrella apuntada es Kylian Mbappé, jugador que por estos días vive un calvario con el PSG, luego de su negativa a renovar con la entidad parisina, lo que ha provocado un verdadero quiebre entre ambas partes.

De hecho, desde la dirigencia presidida por Nasser Al-Khelaïfi, enviaron al excampeón del mundo a entrenar separado de sus compañeros, mientras Mbappé espera poder fichar por el Real Madrid.

No obstante, Norteamérica se la quiere jugar por atraer a un jugador de la envergadura de Kylian y ya trabajan en una estrategia para quedarse con los servicios del brillante delantero de 24 años.

En la publicación del citado medio, se detalla que la dirigencia de la competición están buscando un proyecto a corto y largo plazo, con el fin de brindar una planificación que sea del gusto del europeo.

Una de los puntos que se comenta en la redacción es que planean darle el mismo trato que Lionel Messi, lo que incluye un porcentaje de las nuevas suscripciones del público a Apple TV, además de brindarle la posibilidad de ser accionista y dueño del equipo por el cual quiera firmar.

Así también, en lo detallado por Daily Express, se apunta que el comisionado de la MLS, Don Garber, reveló que “si Mbappé quiere venir a la liga y algún club quiere hacer algo único, entonces la MLS es ambiciosa e innovadora”.

Por último, quien también dio a conocer el tema fue el periodista experto en traspasos en Estados Unidos, Duncan Castles, quien en su cuenta de Twitter deslizó que “la MLS explora una estructura de acuerdos ‘única’ para traer a Kylian Mbappe al juego estadounidense”.

Con esto, se abre una nueva puerta para que Kylian Mbappé pueda escoger, ya que por ahora su futuro próximo puede ser permanecer en la banca hasta el final de su contrato con el PSG, firmar con el Real Madrid por una millonada o ser la nueva y rutilante estrella de la MLS, junto a Lionel Messi.

MLS explores ‘unique’ deal structure to bring Kylian Mbappe to the American game. https://t.co/QZfVBCxH6h pic.twitter.com/9MAsl99Y3V

— Duncan Castles (@DuncanCastles) August 7, 2023