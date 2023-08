Con el Dallas por delante 4-2 a falta de diez minutos para el final, el argentino Lionel Messi cambió este domingo la historia del partido al provocar un gol en propia meta y al anotar el 4-4 de falta directa para completar su doblete personal, el tercero consecutivo, antes de transformar un penal de la tanda y con un 3-5 final enviar al Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup.

En su primer partido fuera de casa con el Inter Miami, Messi selló su tercer doblete consecutivo y lleva ya siete goles en cuatro partidos en su etapa en el fútbol estadounidense. Es el máximo artillero de la Leagues Cup y su equipo, que es colista en la MLS, anotó ya once goles en cuatro partidos.

Juega a otro ritmo el astro argentino.

Cambia con cada toque los equilibrios de los partidos, abre espacios en las defensas rivales y, apoyado por un Jordi Alba que dio dos asistencias en su debut como titular, y por Sergi Busquets, sigue en la pelea por su primer título estadounidense. Su rival en cuartos será el ganador del Charlotte-Houston Dynamo.

Los 38 grados de temperatura en Dallas no se notaron en el campo. Ambos equipos mantuvieron ritmos altos, con idas y vueltas y constantes cambios en el marcador. Lo tuvo en sus manos Dallas, pero no supo defenderse con orden y Messi le castigó.

Las pocas entradas que quedaban para acudir al Toyota Stadium se vendían por más de 400 dólares y en las gradas se vieron decenas de mensajes y pancartas para Messi, incluso de aficionados habitualmente fieles al Dallas.

Cada toque de balón de la Pulga fue acompañado por los gritos y, por tercera vez en tres partidos de titular, Messi tardó menos de ocho minutos para poner su firma en el partido. Adelantó al Inter Miami con un perfecto zurdazo curvado desde el límite del área tras una combinación con Alba vista infinitas veces en el Barcelona.

El Dallas había salido a morder y le fue anulado un gol a Ferreira a los tres minutos por fuera de juego, pero tras la ventaja del Inter Miami los texanos lo pasaron mal.

Arriesgaron repetidamente con peligrosas pérdidas de balón que abrieron espacios para Messi y Martínez, pero consiguieron salvarse y, en el momento más complicado, golpearon dos veces para cambiar la historia del choque.

Porque más allá de la jerarquía lucida por Busquets, Alba y Messi, el equipo de Martino cometió muchos errores en salida de balón que estuvieron a punto de pasarle factura. Igualó Quignon con un gran remate de zurda tras un centro de Marco Farfán y Kamungo, al borde del descanso, superó a Callender en un mano a mano tras una transición ofensiva para el 2-1 texano.

En vez de defender la ventaja, Estévez dio paso a extremos de mentalidad ofensiva como Arriola para seguir presionando alto y aprovechando la poca técnica de la zaga rival. Su apuesta le salió el Dallas estuvo por delante 3-1 y 4-2 con goles de Velasco (3-1) y una diana en propia puerta de Taylor, pocos segundos después de que Benjamín Cremaschi recortara con el 2-3.

Dallas estuvo por delante de dos goles hasta el 80′, pero Messi todavía tenía algo por sacar de su arsenal. En una jugada a balón parado, el argentino colgó un centro que Farfán envió al fondo de su propia portería con un cabezazo tan potente como involuntario, y cinco minutos después, la Pulga completó su doblete.

El Inter Miami consiguió una nueva falta directa en el costado derecho del área. Messi golpeó con elegancia y envió el esférico al fondo de las mallas para firmar el 4-4 y rescatar de la eliminación a su equipo.

El duelo se decidió en la tanda de penales, en la que el Inter Miami estuvo impecable. La abrió Messi con un zurdazo cruzado y el Dallas pagó su único fallo, en el segundo tiro, de Paxton Pomykal.

Se llevó el partido 5-3 en los penales el Inter Miami, que está a tres partidos de poner sus manos en el título de la Leagues Cup.

