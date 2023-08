Colombia es una de las pocas selecciones femeninas que siguen en carrera para conquistar y convertirse en las nuevas monarcas del Mundial que estos días se está realizando en Australia y Nueva Zelanda.

Sus buenas presentaciones en la fase de grupos, le brindaron la oportunidad de presentarse en el duelo cara a cara contra Jamaica por los octavos de final del certamen planetario.

El camino de la selección sudamericana no fue fácil, ya que debieron luchar para ganarle a Corea del Sur en el arranque del campeonato por 2 a 0.

Posteriormente, dieron el batacazo en el Mundial y derrotaron a Alemania por 2 a 1, algo que encaminó la eliminación de las teutonas.

Finalmente, conocieron el amargo sabor de la derrota en el último duelo de la fase regular ante Marruecos, elenco que las complicó, pero fue una caída que no las privó de ser las primeras del grupo H.

Ahora se enfrentan ante Jamaica, cuadro potente y que lo demostró en la primera ronda, luego de perder ante una de las favoritas, Francia, ganar ante Panamá por 1 a 0 y de igualar ante Brasil, resultado que eliminó a La Verdeamarela.

Ahora, Colombia deberá buscar el acceso a los cuartos de final del Mundial femenino ante Jamaica, en un duelo que está pactado para este martes 8 de agosto a contar de las 04:00 horas (en suelo chileno) y que se llevará a cabo en el estadio AAMI Park de Melbourne en Australia.

El importante compromiso para la única selección sudamericana en competencia será transmitido en vivo a través de DirecTV Sports, en sus canal disponibles para el evento y también, vía streaming por la aplicación Directv Go.

Cabe destacar que el país ganador de la llave por los octavos de final, avanzará en el cuadro y chocará contra una de las grandes candidatas a quedarse con el cetro mundial, Inglaterra.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚❓

🇦🇺🆚❓

Which two teams will join them in the #FIFAWWC Quarter-Finals? 👀

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023