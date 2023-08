Inglaterra certificó con su tercera victoria en tres encuentros del grupo D, tras un contundente 6 a 1 frente a China, su pase a octavos de final de la 9ª edición del Mundial Femenino y se erige como una de las claras candidatas a levantar el trofeo.

El encuentro entre las vigentes campeonas continentales de Europa y Asia, con la clasificación de ambos combinados en juego, no hizo sino demostrar la diferencia futbolística entre los dos países que reclaman ser la cuna del fútbol.

Por un lado, las “Lionesses”, con un juego combinativo y de posesión con el esférico, pero sobre todo contundentes a la hora de tener que recuperarlo, dominaron claramente el envite, a diferencia de las jugadoras chinas, que en el tercer gol concedido demostraron su inexperiencia e inocencia.

Porque en el tanto de Lauren James, en el minuto 40, la práctica totalidad de las “Rosas de Acero” se hallaba entre el punto de penal y su portería, mientras la atacante inglesa esperaba en solitario a que le llegase la pelota desde un tiro libre semejante a un saque de esquina en la media luna, desde donde anotó sin oposición.

Una acción que resume una primera parte, en la que las once jugadoras europeas llevaron a cabo las indicaciones de Sarina Wiegman-Glotzbach, mientras que las asiáticas dependían de su estrella, Wang Shuang, a veces en exceso.

El choque pronto favoreció a Inglaterra, que con unas dinámicas Alessia Russo y Lauren Hemp en ataque no echaron en falta a la barcelonista Keira Walsh, en la grada tras lesionarse en la jornada anterior.

Russo tardó 4 minutos en abrir el marcador tras iniciar una jugada en banda izquierda y rematarla dentro del área, tras pasar por las botas de dos compañeras más y un rechace.

Por su parte, Hemp aprovechó una gran recuperación de Millie Bright en el círculo central y un pase de James que la dejó sola ante Zhu Yu, a la cual batió con un tiro cruzado.

A la vuelta de los vestuarios, Wu Chengshu realizó el primer disparo entre los tres palos de China, que acabó en el saque de esquina que propiciaría la mano de Lucy Bronze y los once metros para Wang Shuang.

Una pena máxima que tuvo que ser advertida por el VAR, puesto que el efecto óptico en directo otorgaba la parada a una Mary Earps que posteriormente nada pudo hacer para evitar el primer tanto chino.

Un gol que provocó los mejores minutos de una China motivada y esperanzada, hasta que nuevamente James, con un remate de volea a centro de Bronze, volvió a tranquilizar el encuentro.

Las pocas opciones que le quedaban a las jugadoras de Shui Qingxia desaparecieron cuando en el minuto 77, la portera Zhu Yu fue a enfrentar un balón dividido contra Chloe Kelly, pero al darse cuenta que se encontraba fuera del área, dejó pasar el esférico dejando la portería vacía para que la inglesa marcara a placer.

El sexto tanto de las campeonas de Europa llegaría poco después, a cargo de Rachel Daly tras una nueva revisión arbitral que esta vez no favorecería a las chinas.

El otro cupo a octavos de final del Mundial Femenino en el grupo D fue para Dinamarca, que derrotó en la última fecha 2-0 a Haití.

Las europeas fueron amplias dominadoras del encuentro y abrieron la cuenta a los 21 minutos, cuando su gran figura, Pernille Harder, cambió por gol un claro penal por mano en área haitiana.

Las centroamericanas, que necesitaban de una goleada para quedarse con el cupo a la siguiente fase, apenas contaron con ocasiones de riesgo y vieron esfumadas sus chances en el final del partido.

Sanne Troelsgaard concluyó un veloz contragolpe con un remate cruzado, decretando el 2-0 final.

En octavos de final, las danesas se enfrentarán a las anfitrionas Australia. Mientras, Inglaterra chocará con Nigeria.

