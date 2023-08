Luciano Aued, ex jugador de Universidad Católica, puso fin a su breve ciclo en Unión de Santa Fe

Luciano Aued, ex jugador de Universidad Católica, puso fin a su breve ciclo en Unión de Santa Fe, cuadro que se ubica en la 20ª posición de la Liga Profesional de Argentina.

El mediocampista de 36 años anunció su salida del ‘Tatengue’, a casi siete meses de su llegada, mediante un escrito en sus redes sociales.

“Todos los ciclos en el fútbol terminan en algún momento y hoy llegó el tiempo de comunicarles que no seguiré siendo parte del Club Atlético Unión. Acordamos una rescisión de mi contrato de común acuerdo y buscaré a partir de hoy un nuevo desafío que me permita seguir disfrutando de lo que tanto me apasiona desde chiquitito: jugar a la pelota”, indicó en Instagram.

“Me voy tranquilo con mi conciencia porque sé que en cada entrenamiento y partido entregué todo lo que tenía para dar y puse al grupo por delante de cualquier interés… Trabajé con el máximo de dedicación y compromiso”, complementó el ganador de 7 títulos con la UC.

Además de agradecer a cada ente de la institución rojiblanca, el ‘Luli’ aclaró que “a partir de que tomé la decisión de ser futbolista profesional, me propuse exigirme y exigir para tratar de potenciar desde mi lugar los proyectos de los que fui parte. No me van a convencer de que hay que conformarse con lo que hay”.

De acuerdo a medios argentinos, Aued suena con fuerza para reforzar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club donde se formó y con el que jugó profesionalmente del año 2006 al 2011.

“Luciano Aued, el pedido de Chirola para reforzar al Lobo”, menciona el portal El Día de La Plata, que agregó: “Luli le expreso al Kily González su intención de salir del Tatengue para buscar en otra institución la continuidad que se le negó en el último tiempo”.