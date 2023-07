El exjugador del Barcelona de España, Dani Alves, quien está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual finalmente será llevado a juicio, dado que la jueza que lo procesa, admitió que hay indicios sobre la agresión a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre del año pasado.

Según informó El País, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, ha concluido la investigación del caso y citó al jugador para el próximo miércoles para notificar su procesamiento.

Recordemos que Alves permanecía en prisión, luego que la autoridad estimará un “riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España”, recogió EFE.

De acuerdo con el testimonio del lateral, Alves ha negado la agresión sexual que se le imputa, pero la instructora considera que su relato incurre en contradicciones con el resultado de la investigación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña.

El testimonio de la víctima de Dani Alves

Si bien la defensa del jugador menciona que las relaciones sexuales fueron consentidas, la joven entregó un detalle pormenorizado, acorde con el testimonio de testigos, como los funcionarios de la discoteca Sutton.

Asimismo, la policía catalán halló restos biológicos en el baño, donde habría ocurrido el ataque, mientras hallaron restos de ADN del exjugador culé.

Según el testimonio de la víctima, reveló que “accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar… Pero él me dice que no y cierra el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, expresó en ‘El programa de Ana Rosa’ de España.

Finalmente, Alves de 40 años, ha insistido que mintió en reiteradas ocasiones para proteger la integridad de su familia.“Si alguien ha amado alguna vez de verdad y conocido el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando. Cuando alguien conoce a su amor verdadero…”, sostuvo.

Finalmente, incluso el jugador arriesga 10 años de cárcel en un juicio que todavía no tiene fecha.