Luis Suárez sacó la voz para comentar sus próximos pasos en el fútbol profesional. El uruguayo llegó finalmente a un acuerdo con la dirigencia de Gremio de Porto Alegre para poner fin anticipadamente a su contrato.

El delantero de 36 años jugará por el ‘Tricolor Gaúcho’ hasta diciembre próximo para partir en condición de agente libre. El ex Liverpool, Atlético de Madrid y FC Barcelona pidió salir antes esgrimiendo motivos de salud y personales.

“Mi intención, por el tema que me sentía con la fuerza física suficiente, era estar dos años, que fue lo que pedí en el contrato. Pero uno tiene que ser sincero con el club y decirle que, para el próximo año, no iba a poder rendir como esperan de mí”, explicó.

“El desgaste que tengo en la rodilla, es una lesión crónica, y el club lo sabía. Lo conversé, me ofrecieron parar un mes, pero yo no puedo parar porque si me comprometo, juego y entreno, porque si no siento que le miento al club”, añadió.

Consultado por la opción de fichar a comienzos de 2024 en el Inter de Miami y reencontrarse con su amigo Lionel Messi, luego que la tienda de David Beckham lo sondeará hace un par de semanas, ‘Luisito’ no quiso entrar en detalles e incluso puso en duda su futuro.

“No sé si voy a seguir jugando, pero seguro voy a bajar la intensidad. Por lo que tengo entendido, se comunicaron con Gremio y les dijeron que tenía contrato y que no había posibilidades, pero nadie se comunicó conmigo”, dijo.

“El problema en la rodilla no va a cambiar, pero si voy a seguir haciendo el mismo esfuerzo por querer seguir jugando al fútbol (…) el deseo que tengo es que levantemos la Copa de Brasil. Sueño con que mi familia me vea levantando la copa. El Brasileirao es muy largo y difícil, pero la liga española también lo era para el Atlético de Madrid y la gané”, sentenció.