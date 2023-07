La seleccionada marroquí Nouhaila Benzina hizo historia este domingo, al convertirse en la primera jugadora en usar hiyab en un partido del Mundial Femenino.

La prenda islámica, que visten mujeres por su creencia y religión, estaba prohibida por FIFA y recién en la presente cita planetaria en Australia y Nueva Zelanda la permitió.

Fue en la victoria 1-0 de Marruecos sobre Corea del Sur, en partido válido por el grupo H, donde la defensora fue estelar y llamó la atención por el hiyab que usó, a tono con la camiseta de su Selección.

De acuerdo a Marca, Nouhaila Benzina es la única futbolista que lo usa, tanto en los entrenamientos como en los partidos. “Estoy muy orgullosa de llevar el hiyab”, dijo la central.

La victoria ante las asiáticas le permite a Marruecos que sigan creyendo en el pase a octavos, ya que deben enfrentar a Colombia en la última fecha y una victoria o un empate sumado a la caída de Alemania ante Corea las podrá instalar en la siguiente fase del Mundial Femenino.

Morocco defender Nouhaila Benzina became the first player to wear a hijab while competing at a Women's World Cup today.

This tournament continues to inspire and break boundaries for future generations 👏 pic.twitter.com/3LLtDT8Pk4

— ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2023