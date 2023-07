Nigeria dio un batacazo en el Mundial Femenino 2023, luego de vencer con una gran remontada (3-2) a las anfitrionas Australia para hacerse con el liderato del grupo B.

Las ‘Matildas’ se pusieron en ventaja sobre el final del primer tiempo, cuando Emily Van Egmond conectó un centro desde la izquierda y definió al palo más alejado de la portera nigeriana Nnadozie.

Sin embargo, las africanas responderían en la jugada siguiente y, antes del pitazo final de la primera mitad, Uchenna Kanu puso el empate a los 45+5′.

Ya en el segundo tiempo, pese al dominio de las anfitrionas, Osinachi Ohale marcó el 1-2 mediante golpe de cabeza en la boca del arco.

Fue un duro golpe para los ‘Matildas’, que pagaron caro un error defensivo en el minuto 72 y que fue aprovechado por Asisat Oshoala para el 1-3 parcial.

El descuento australiano y 2-3 definitivo lo marcó Alanna Kennedy, luego de un certero cabezazo tras un tiro de esquina.

Con el resultado, Nigeria lidera el grupo B con 4 puntos, seguido por Canadá (4), Australia y la eliminada Irlanda. En la última fecha, las locales deberán jugarse el todo o nada ante las norteamericanas.

What a performance. What a result. 👏🇳🇬 @NGSuper_Falcons | #FIFAWWC

Antes, en el grupo E, Portugal venció 2-0 a Vietnam para sumar su primera victoria en un Mundial Femenino y, de paso, eliminar a las asiáticas.

21 minutos le bastaron a las lusas para asegurar los 3 puntos ante un débil Vietnam, que tuvo su histórico debut en este certamen.

A los 6′, Telma Encarnacao conectó un envío desde la derecha de Alves y, de primera, batió la resistencia vietnamita.

Luego, a los 21′, Kika Nazareth irrumpió por el centro del área y, con un ajustado remate al palo más alejado de la arquera Thanh, decretó el 2-0 definitivo.

De esta manera, luego del 1-1 de Estados Unidos y Países Bajos, el grupo E sigue al mando de las norteamericanas y la ‘Oranje’ (4 puntos), seguidos de Portugal (3) y Vietnam (0).

En la última fecha, las lusas deben enfrentar a Estados Unidos con la obligación de un triunfo si quieren avanzar a octavos de final.

What a moment for @SelecaoPortugal as they earn their first #FIFAWWC win! 🇵🇹🙌👏#BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 27, 2023