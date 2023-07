El martes, el Inter Miami de la mano de Lionel Messi goleó 4-0 al Atlanta United, por la segunda fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup.

El duelo quedó marcado por la figura del rosarino, que anotó dos tantos, pero también por un tierno gesto que protagonizó en la previa.

Y es que la ‘Pulga’, al momento de saltar al campo de juego, lo hizo de la mano del hijo de DJ Khaled, al que se lo vio visiblemente emocionado.

Las ‘Garzas’ ingresaron al DRV PNK Stadium acompañado por niños, y el hijo de la reconocida celebridad estadounidense no podía dejar de llorar, ya sea por emoción o pánico escénico.

Messi se percató de las lágrimas desconsoladas del pequeño y decidió consolarlo en medio de la formación, justo antes del pitazo inicial.

El gesto del campeón del mundo se volvió viral en las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Un crack dentro y fuera del campo.

Messi consoling DJ Khaled's son who was crying 🥺❤️ pic.twitter.com/UZyhyIAmKS

DJ Khaled all excited to meet Leo Messi and watch his son as a mascot

pic.twitter.com/hpFvkxWfLg

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 26, 2023