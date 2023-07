Un jugador que no ha tenido una temporada como soñó es el punzante delantero senegalés Sadio Mané, actual extremo del Bayern Munich, elenco en donde no ha podido replicar su exitoso paso por el Liverpool de Jürgen Kloop.

Llegó como toda una estrella al cuadro ‘Bávaro’, pero con el correr del tiempo su participación ha sido intrascendente para un equipo acostumbrado a ganar todo lo que compite en Alemania y a nivel extranjero.

Es por eso que la propia prensa germana festina con el delantero africano que no ha dado la talla en el Allianz Arena. Lo logró convencer con Julian Nagelsmann, con quién tuvo una tensa discusión ante de la salida del estratega teutón y tampoco ha sido importante para el planteamiento de Thomas Tuchel.

Así también, recordado es su riña con su compañero de delantera, Leroy Sané, con quienes llegaron a los golpes tras la eliminación del Bayern Munich ante el campeón de la Champions League, Manchester City.

El nuevo episodio de Mané en Alemania

Pues ahora, el ‘mañoso’ artillero senegalés las emprendió contra la prensa de Alemania, quienes comúnmente publican artículos en contra del desempeño de Mané en el ‘Gigante de Baviera’.

La situación que sacó de sus casillas a Mané fue una consulta que le hicieron respecto a su futuro, ya que es uno de los anhelos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, elenco que no teme en gastar una ‘exorbitante’ cantidad de dinero por el fichaje del africano.

El último cruce que tuvo Sadio con los medios en Alemania fue en el último duelo del Bayern Munich en su estadio, momento en donde los periodistas de preguntaron entorno a su futuro, sin embargo, la respuesta del delantero no fue la que esperaban.

“Me matas todos los días y ahora quieres que hable contigo”, fueron las lapidarias palabras que esbozó Mané para sacarse a los informadores de encima.

Un lamentable presente que vive un jugador que brilló y conquistó la ‘Orejona’ con el Liverpool hace algunas temporadas.

De hecho, desde la directiva del conjunto alemán esperan deshacerse de Mané para concretar uno de los fichajes más resonantes en el mercado de transferencia, ya que buscan incesantemente la llegada de Harry Kane desde el Tottenham.

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day – and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU

— Maximilian Koch (@_kochmaximilian) July 23, 2023