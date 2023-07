Ñublense conoció en las últimas horas la programación para la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023, ronda donde enfrentará al complicado Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El cuadro que dirige Jaime García es el único club chileno con vida en competencias internacionales. Los chillanejos, que llegaron a este certamen desde la Libertadores, vienen de eliminar en los Playoffs a Audax Italiano (global de 1-0).

La Conmebol dio a conocer el fixture de la ronda de los 16 mejores de la Sudamericana. Ñublense comenzará como local la llave ante el poderoso equipo de la capital ecuatoriana, campeón del torneo en el 2009.

El compromiso de ida se jugará el jueves 3 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio ‘Ester Roa Rebolledo’ de Concepción.

La revancha, en tanto, se disputará el jueves 10 de agosto, desde las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Ambos partidos entre los ‘Diablos Rojos’ y ’Albos’ serán transmitidos por DirecTV.

El vencedor de esta llave se medirá en los cuartos de final de la Sudamericana con quien salga airoso de la serie entre Sao Paulo de Brasil y San Lorenzo de Argentina.

Las otras llaves de octavos son

Defensa y Justicia vs. Emelec

Guaraní vs. Botafogo

Goias vs. Estudiantes

Newell’s Old Boys vs. Corinthians

Fortaleza vs. Libertad

Bragantino vs. América Mineiro.

📅🏆 ¡El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana, que comienzan el martes 1/8!#LaGranConquista pic.twitter.com/bujK9tFCRn — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 22, 2023