Un golazo de otro partido. El argentino Lionel Messi fue el héroe de su equipo, el Inter Miami, en su pleito contra Cruz Azul mexicano, en la primera jornada de la Leagues Cup.

El rosarino anotó en los descuentos el tanto de la victoria, con un tiro libre impecable a los 94′.

El propio Messi había sido víctima de infracción un minuto antes, cuando el compromiso estaba igualado 1-1.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023