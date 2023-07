El fútbol chileno se encuentra de luto por estos días, luego de que se revelara el fallecimiento de un mítico entrenador nacional quien partió a los 83 años, José Sulantay, artifice de la camada que brilló con el tercer lugar en el Mundial juvenil de Canadá en 2007.

Tras conocer su deceso, múltiples figuras del fútbol nacional han expresado sus condolencias a esta lamentable noticia, tanto clubes como jugadores. Sin embargo, otra histórica figura del balompié criollo quiso hablar tras la muerte del extécnico.

Humberto ‘Chita’ Cruz habló con BioBioChile y en sus comentarios, expresó el dolor que le provocó conocer la partida de un viejo amigo.

En sus declaraciones, el exjugador de Colo Colo y se la selección chilena señaló: “Escuche la noticia por la radio de que estaba bien enfermo, pero hoy cuando desperté me enteré de la muerte de Sulantay. Yo sabía que estaba más o menos enfermo, pero no me imagine en que fuera todo tan rápido”.

“Lamento mucho la perdida de Sulantay. Fue un amigo, un gran jugador, un excelente entrenador y un formador de varios chicos que están jugando ahora”, indicó.

Así también, comentó los valores que destacaban en el exestratega que llevó a Coquimbo Unido a competencias internacionales en 1992.

“Tenía la virtud de enfocarse en los jugadores jovenes”

Con relación a esto, Humberto ‘Chita’ Cruz apuntó que “él tenía una virtud y era enfocarse en los jugadores jovenes, creía en los jovenes como muy pocos lo hacen en el día de hoy. Tuvo la suerte de conocer a varios y de darles una dirección para poder encaminar sus carreras y mira donde están ahora”.

“Fue un técnico con grandes valores, cosas que no ha tenido otro entrenador nacional. Tu ves ahora y son todos extranjeros. Antes tu enfrentabas a un equipo y sabían a quienes tenías por delante en el contrario, ahora los clubes muchas veces ni saben contra quien juegan, no conocen a sus rivales y menos a los jovenes que te podían ayudar en los partidos”, deslizó.

“Su legado es difícil superarlo. Técnicos derechos para decirle a un jugador que está mal ya no quedan o son muy pocos. Fue un profesor para muchos jugadores que ganaron las dos Copa América“, sentenció.

Por último, reveló una de las tantas anécdotas que conserva en su memoria junto a José Sulantay, en donde mencionó: “En los veranos nos encontrábamos en los campeonatos de Zapallar, ahí jugamos un par de veces, pero también nos dedicábamos a ver jugadores jovenes que pudieran servir para llevarlos a equipos”.

Con esto se deja ver un poco más del gran legado que dejó un técnico que supo llegar a los corazones y mentes de jovenes jugadores y ayudarlos en su proyección.

Muchos de ellos tuvieron o tienen grandes carreras, pero lo importante es que sus ‘promesas’ ayudaron a la selección nacional a quedarse con las dos Copa América.