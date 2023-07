En la previa del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, la crack alemana Giulia Gwinn hace noticia por temas afuera de las canchas.

Y es que la seleccionada germana, de 24 años, ha revelado que rechazó una tentadora oferta de la revista Playboy.

La edición alemana de la reconocida publicación para adultos contactó a la volante del Bayern Múnich para ofrecerle posar desnuda y en la portada de su edición previa al certamen, pero recibió la negativa de la futbolista.

De acuerdo a Mundo Deportivo, Gwinn dijo que “respeto a Playboy como producto periodístico, pero luego prefiero presentarme como futbolista en el campo”.

“En general, creo y espero que tengamos temas mucho más emocionantes e importantes para discutir, especialmente ahora con el Mundial”, complementó la seleccionado alemana.

Pese a lo anterior, el citado medio detalla que Giulia Gwinn se contactó con la entrenadora de Alemania, Martina Voss-Tecklenburg, para contarle del ofrecimiento de Playboy.

La estratega, vale mencionar, recibió una oferta similar en 1989. “Podría haber conseguido buen dinero por ello. Y no habría tenido ningún problema en que me fotografiaran así. Pero había pasado por algunos situaciones incómodas con mis padres. No quería someterlos a un tema así”, contó la DT germana.

“Creo que Playboy tiene fotos súper estéticas. Dejaría que cada jugadora tomara su propia decisión, pero mejor avisar de las ventajas y desventajas puede tener. ¿Puedes soportar las consecuencias? ¿Te traen algo? Si ella está bien con eso, no hay nada de malo en eso”, agregó Voss-Tecklenburg, consultada por el caso de Gwinn.

Vale mencionar que Giulia no disputará el certamen planetario, ya que no alcanzó a recuperarse de una lesión de ligamento anterior cruzado.

Alemania disputará el grupo H del Mundial 2023, donde comparte zona con Colombia, Corea del Sur y Marruecos. Su debut será ante las africanas este lunes 24 de julio.