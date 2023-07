El futbolista inglés Dele Alli, cuya carrera ha caído en picada en las últimas temporadas, reveló el pasado jueves que sufrió abusos sexuales cuando tenía seis años y que comenzó a traficar con drogas dos años después.

Considerado en sus inicios como una de las grandes promesas del fútbol británico, el centrocampista reconoció que estuvo a punto de colgar los botines con apenas 24 años.

“Para ser sincero, mi infancia es algo de lo que no ha hablado mucho. Mi madre era alcohólica. A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Me mandaron a África para aprender disciplina, y después me mandaron de vuelta. A los siete años empecé a fumar, a los ocho traficaba con drogas”, relató entre lágrimas.

Incluso, el mediocampista de 27 años contó que terminó siendo adoptado por una gran familia que lo ayudó a salir de ese ambiente.

Sin embargo, la polémica se instaló en Inglaterra con la respuesta de Denise Alli, la madre biológica del ex Tottenham y hoy jugador del Everton FC.

“Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos, (Nigeria). Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Eso es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela”, señaló a OJBSPORT.

Además, la madre del volante aseguro tener todos los documentos que demuestran que el futbolista estuvo siempre con su familia desde que era un bebé, desmintiendo así la versión de que fue abandonado. “Le han lavado el cerebro“, afirmó.

Es más, Denise negó haber tenido problemas con el alcohol. “Se ha dicho que yo sufría de alcoholismo y lo dejé porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la mejor oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba”, sostuvo.

Respecto al paso de Dele Alli por África, la mujer indicó que Kenny (su padre) por ese entonces había terminado su maestría y regresó a Lagos: “Solía llevar a Dele a todas partes en Nigeria. Trabajamos muy duro para ser quienes somos hoy. Nadie se lo llevó a Nigeria como castigo”.

Por otro lado, Denise aclaró que “cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, para luego volver a casa los fines de semana. Fue difícil dejarlo vivir lejos de casa, pero no teníamos coche y me resultaba difícil llevarle a entrenar”.

“Un miércoles en particular, llamé a Kenny (su padre) para decirle que la familia Hickford no había devuelto a Dele como de costumbre. Kenny llamó inmediatamente al residente de Hickford y le suplicaron que le permitiera a Dele pasar la noche con ellos, pero le dijeron que tenían un lugar más cómodo para él y que su hijo es un buen amigo de Dele. Kenny estuvo de acuerdo, sin saber que los Hickford tenían un plan todo el tiempo”, añadió en referencia a la supuesta adopción.

En cuanto al distanciamiento de la relación madre e hijo, Denise Alli dijo que no abandonó a Dele por elección, sino porque en aquel momento no pudo cuidarlo adecuadamente.