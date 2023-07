Hace tan solo unas horas, el exjugador de Manchester City, Benjamín Mendy, fue absuelto de los cargos que lo culpaban de violación e intento de violación en Inglaterra.

La noticia rápidamente recorrió todo el mundo, ya que era uno de los casos más mediáticos recientemente junto al de Dani Alves, pero lo cierto es que todo el litigio legal en el caso de Mendy, provocó que el lateral básicamente perdiera todo lo que consiguió en sus años como futbolista profesional.

Apartado del cuadro ‘Ciudadano’ desde que se supo de las denuncias y sin posibilidad de jugar durante todos los meses que duró la investigación, abren una nueva arista de qué es lo que pasará con el francés que está pronto a cumplir 29 años.

Múltiples voces del deporte mundial se han pronunciado tras conocer la sentencia que no exonera de todos los cargos, pero quien golpeó la mesa fue Memphis Depay, actual jugador del Atlético de Madrid, quien utilizó sus redes sociales para reaccionar a la noticia que ha protagonizado Mendy.

En su cuenta de Twitter, el holandés exjugador del Barcelona, declaró sin tapujos: “Benjamin Mendy: declarado “no culpable” en todos los casos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién va a ayudar a sanar a este hermano? ¿Quién va a ser el responsable de los daños causados en su nombre?”.

“¿Cómo va a recuperar su carrera? Muchos años invertidos para convertirse en jugador de fútbol profesional… ¿Y ahora qué?”, indicó.

Sin embargo, no se detuvo ahí y reconoció: “Nunca he tocado este tema porque no conocía todos los detalles, pero hablé con él una vez por FaceTime (una aplicación de videollamadas) mientras estaba entre rejas y me he enfrentado a él en el campo un par de veces… Nunca vi ninguna maldad en él“.

Por último, lanzó un potente dardo al sostener que “no podemos aceptar que nos pase esto como atletas. ¿Quién va a dar la cara por nosotros cuando lo necesitemos, no cuando el daño ya esté hecho? No giren la cabeza, gente”.

Lo cierto es que mucho se redactó y habló de la ‘culpabilidad’ de Benjamín Mendy tras conocerse las denuncias en su contra, pero ahora se deberá poner el foco en qué le depara el futuro a un jugador que se vio envuelto en una grave acusación y que perdió la credibilidad en el mundo del deporte.

