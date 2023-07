Kylian Mbappé se define como un ganador nato, con un carácter que le da un hambre continua de victorias sin importar el equipo o la competición, en una entrevista que publica la revista France Football, en la que lanzó algunos dardos a su club, el Paris Saint-Germain.

La entrevista, con motivo de la entrega a Mbappé del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23, no entra explícitamente en el futuro del delantero estrella, pero sí arroja luces sobre su personalidad y cómo está forjando su carrera.

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions“, asegura.

Así también, repasó a su actual equipo en Francia, al revelar que “a veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mi sino para quienes están por encima”.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago“, indicó.

Eso sí, desde RMC Sports, destacaron que los potentes dardos lanzados por el crack francés cayeron pésimo en el plantel del PSG y algunos compañeros de escuadra informaron al dueño de la franquicia, Nasser Al-Khelaïfi, que los comentarios de Mbappé eran “insultos para el club”.

De esta forma, se confirma el ‘quiebre’ que hay entre ambas partes y las ganas que tiene el capitán de la selección francesa por salir del cuadro parisino.

Resta esperar cual será el desenlace de tome el destino de Mbappé. Por un lado, existe la opción de que llegue a ser el flamante golpe al mercado del Real Madrid o, convertirse en el nuevo discípulo de Jurgen Klopp en el Liverpool.